Путин прокомментировал конспирологические теории о коронавирусе

Президент РФ Владимир Путин в эксклюзивном интервью телеканалу "Россия 1" прокомментировал конспирологические идеи происхождения коронавируса.

"Я думаю, что нам нужно противодействовать тому, что произошло. А не рассусоливать на тему о том, откуда это взялось", — считает глава государства. Специалисты могут думать, допускать и прикидывать, "но нам важно понять суть происходящего и выстроить систему защиты".

"Но говорить о том, что это специально кто-то вбросил, специально кто-то что-то сделал – для этого нет никаких оснований", — отметил Путин, предположив, что "ничего хорошего не получится, если кто-то будет придерживаться подобной версии.

"Чтобы эффективно бороться с эпидемией, нам надо объединять усилия, а не обвинять друг друга", — подчеркнул президент. "По моему глубокому убеждению, нужно делать то, что ведет всех нас к избавлению от этой угрозы, — добавил он. — Здесь, на этом пути нас ждет успех. А не на пути конфронтации".

Полное интервью президента Павлу Зарубину можно увидеть 28 июня в 22:00 в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".