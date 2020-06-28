Неизлечимая болезнь забрала жизнь экс-футболиста сборной Словакии

Известный словацкий футболист, игрок национальной сборной, трехкратный чемпион своей страны и победитель первенства Чехии Мариан Чишовски скончался в возрасте 40 лет. Несколько лет назад ему был поставлен диагноз неизлечимого заболевания — бокового амиотрофического склероза (ALS).

Чишовски играл в четырех словацких клубах и в составе братиславского "Интера" и "Артмедиа" выигрывал национальный чемпионат. Затем он выступал в румынской "Тимишоаре", а заканчивал карьеру в чешской "Виктории Плзень", где также дважды стал победителем первенства Чехии. Последний титул клуб посвятил словаку, у которого уже были признаки ALS.

Боково́й (латера́льный) амиотрофи́ческий склеро́з (известный также, как болезнь Лу Ге́рига — прогрессирующее, неизлечимое дегенеративное заболевание центральной нервной системы, при котором происходит поражение двигательных нейронов, что приводит к параличам и последующей атрофии мышц. В прошлом году эта болезнь унесла жизнь экс-футболиста питерского "Зенита" Фернандо Риксена.