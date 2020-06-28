28 июня 202014:50

Неизлечимая болезнь забрала жизнь экс-футболиста сборной Словакии

pluska.sk

Известный словацкий футболист, игрок национальной сборной, трехкратный чемпион своей страны и победитель первенства Чехии Мариан Чишовски скончался в возрасте 40 лет. Несколько лет назад ему был поставлен диагноз неизлечимого заболевания — бокового амиотрофического склероза (ALS).

Чишовски играл в четырех словацких клубах и в составе братиславского "Интера" и "Артмедиа" выигрывал национальный чемпионат. Затем он выступал в румынской "Тимишоаре", а заканчивал карьеру в чешской "Виктории Плзень", где также дважды стал победителем первенства Чехии. Последний титул клуб посвятил словаку, у которого уже были признаки ALS.

Боково́й (латера́льный) амиотрофи́ческий склеро́з (известный также, как болезнь Лу Ге́рига — прогрессирующее, неизлечимое дегенеративное заболевание центральной нервной системы, при котором происходит поражение двигательных нейронов, что приводит к параличам и последующей атрофии мышц. В прошлом году эта болезнь унесла жизнь экс-футболиста питерского "Зенита" Фернандо Риксена.

Сейчас

13:56

Число случаев заражения новой инфекцией превысило 10 миллионов

13:46

Сайт о голосовании по поправкам атаковали из-за рубежа

12:35

Памфилова отчиталась о явке на голосовании по поправкам

11:41

Расширен список пострадавших от пандемии отраслей

11:20

Российские власти рассчитывают на инфляцию в 4 процента

11:12

Оперштаб представил обновленную статистику по коронавирусу

10:48

В Норильске остановлен сброс в тундру стоков с обогатительной фабрики

Показать все новости

Эксклюзив

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Президент ответил на "не очень зрелые высказывания" недовольных

Президент ответил на "не очень зрелые высказывания" недовольных

1 час назад
Сайт о голосовании по поправкам атаковали из-за рубежа

Сайт о голосовании по поправкам атаковали из-за рубежа

1 час назад
Путин прокомментировал идею об управлении всем миром

Путин прокомментировал идею об управлении всем миром

1 час назад
Число случаев заражения новой инфекцией превысило 10 миллионов

Число случаев заражения новой инфекцией превысило 10 миллионов

43 минуты назад
Путин рассказал о противниках прямых выплат и стройном наборе мер поддержки

Путин рассказал о противниках прямых выплат и стройном наборе мер поддержки

1 час назад
Путин прокомментировал конспирологические теории о коронавирусе

Путин прокомментировал конспирологические теории о коронавирусе

1 час назад
Россия провела эксперимент с "роем" истребителей в боевых условиях

Россия провела эксперимент с "роем" истребителей в боевых условиях

1 час назад
Собянин: система блестяще справилась с пандемией

Собянин: система блестяще справилась с пандемией

2 часа назад
Россия без политики помогла тем, о ком забыли даже союзники

Россия без политики помогла тем, о ком забыли даже союзники

1 час назад
Памфилова отчиталась о явке на голосовании по поправкам

Памфилова отчиталась о явке на голосовании по поправкам

1 час назад
Путин напомнил о судьбе Карбышева, отметив, что "некогда рассусоливать"

Путин напомнил о судьбе Карбышева, отметив, что "некогда рассусоливать"

1 час назад
Расширен список пострадавших от пандемии отраслей

Расширен список пострадавших от пандемии отраслей

2 часа назад
В Норильске остановлен сброс в тундру стоков с обогатительной фабрики

В Норильске остановлен сброс в тундру стоков с обогатительной фабрики

4 часа назад
Актер поневоле. Ко дню рождения Александра Панкратова-Черного

Актер поневоле. Ко дню рождения Александра Панкратова-Черного

2 часа назад
Ренату необходима операция на печени

Ренату необходима операция на печени

26.06.2020 11:52
"Корона" и другие вирусные инфекции. Как лечить и лечить ли вообще?

"Корона" и другие вирусные инфекции. Как лечить и лечить ли вообще?

25.06.2020 16:45
Леонид Федун пожертвовал 9 млн рублей на памятник легенде "Спартака" Черенкову

Леонид Федун пожертвовал 9 млн рублей на памятник легенде "Спартака" Черенкову

35 минут назад
Под Петербургом водители устроили противостояние с любителем езды по обочине. Видео

Под Петербургом водители устроили противостояние с любителем езды по обочине. Видео

36 минут назад
Украинский журналист, желавший русскоязычным "исчезнуть как вид", признался в ненависти к родине

Украинский журналист, желавший русскоязычным "исчезнуть как вид", признался в ненависти к родине

44 минуты назад
"Джокович, умри!" Первую ракетку мира проклинают в Хорватии

"Джокович, умри!" Первую ракетку мира проклинают в Хорватии

56 минут назад
Наставник ЦСКА Гончаренко вернулся к своим обязанностям спустя неделю отсутствия

Наставник ЦСКА Гончаренко вернулся к своим обязанностям спустя неделю отсутствия

1 час назад
"Родилась нежность!" Овечкин и Шубская отмечают месяц рождения сына

"Родилась нежность!" Овечкин и Шубская отмечают месяц рождения сына

1 час назад
Доплата врачам за риск: президент не стал драматизировать непонимание коллег

Доплата врачам за риск: президент не стал драматизировать непонимание коллег

1 час назад
В стихах про атаку монахов-каратистов Шнур сравнил Собчак с Норрисом

В стихах про атаку монахов-каратистов Шнур сравнил Собчак с Норрисом

1 час назад
Путин: я не имею права опускать руки

Путин: я не имею права опускать руки

1 час назад
Дистанционная работа стала испытанием для президента

Дистанционная работа стала испытанием для президента

1 час назад
Россияне ежедневно делают 300 тысяч тестов на коронавирус

Россияне ежедневно делают 300 тысяч тестов на коронавирус

1 час назад
Путин не сомневался, что врачи поведут себя героически

Путин не сомневался, что врачи поведут себя героически

1 час назад
Президент сдает тесты на коронавирус раз в 3-4 дня

Президент сдает тесты на коронавирус раз в 3-4 дня

1 час назад
Бутсы с гвоздя. Роббен спустя год решил возобновить футбольную карьеру

Бутсы с гвоздя. Роббен спустя год решил возобновить футбольную карьеру

2 часа назад
Путин рассказал, почему пошел в красную зону в Коммунарке

Путин рассказал, почему пошел в красную зону в Коммунарке

2 часа назад
Нет сложного и легкого, есть первоочередное, подчеркнул Путин

Нет сложного и легкого, есть первоочередное, подчеркнул Путин

2 часа назад
Коронавирус в Россию привезли из Италии

Коронавирус в Россию привезли из Италии

2 часа назад
Путин назвал российскую систему здравоохранения гибкой и мобилизационной

Путин назвал российскую систему здравоохранения гибкой и мобилизационной

2 часа назад
Талалаев может стать новым тренером "Крыльев Советов". Божовича готовят к отставке

Талалаев может стать новым тренером "Крыльев Советов". Божовича готовят к отставке

2 часа назад
В России прогнозируются рекордно низкие ставки по ипотеке

В России прогнозируются рекордно низкие ставки по ипотеке

2 часа назад
На льготные автокредиты врачам и семьям с детьми выделено 22,5 миллиарда рублей

На льготные автокредиты врачам и семьям с детьми выделено 22,5 миллиарда рублей

2 часа назад
Оперштаб представил обновленную статистику по коронавирусу

Оперштаб представил обновленную статистику по коронавирусу

2 часа назад
Россия готова поставлять на мировой рынок вакцины, препараты и тесты

Россия готова поставлять на мировой рынок вакцины, препараты и тесты

3 часа назад
От пандемии до кризисов 90-х: Путин рассказал, как принимались трудные решения

От пандемии до кризисов 90-х: Путин рассказал, как принимались трудные решения

3 часа назад
Российские власти рассчитывают на инфляцию в 4 процента

Российские власти рассчитывают на инфляцию в 4 процента

3 часа назад
Еженедельная программа Вести.net от 28 июня 2020 года

Еженедельная программа Вести.net от 28 июня 2020 года

4 часа назад
После боя – в больницу. Порье и Хукер госпитализированы

После боя – в больницу. Порье и Хукер госпитализированы

4 часа назад
Подозреваемый в стрельбе в Walmart в Калифорнии ранен и находится в больнице

Подозреваемый в стрельбе в Walmart в Калифорнии ранен и находится в больнице

9 часов назад
Не рак ли это? Доктор Мясников рассказал, как распознать опасные родинки

Не рак ли это? Доктор Мясников рассказал, как распознать опасные родинки

11 часов назад
Ученые из США обнаружили у вируса SARS-CoV-2 "зловещие щупальца"

Ученые из США обнаружили у вируса SARS-CoV-2 "зловещие щупальца"

12 часов назад
В Санкт-Петербурге прошел традиционный праздник выпускников школ "Алые паруса"

В Санкт-Петербурге прошел традиционный праздник выпускников школ "Алые паруса"

12 часов назад
Первые подробности о казахском мультфильме "Еркетай"

Первые подробности о казахском мультфильме "Еркетай"

26.06.2020 09:23
Захарова отреагировала на "грязную возню" Коларжа

Захарова отреагировала на "грязную возню" Коларжа

2 часа назад

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку