Председатель входящей в парламент республики Словакия правоцентристской партии "За людей" Андрей Киска уходит из политики. Как заявил экс-президент Словакии, состояние его здоровья ухудшилось и более не позволяет занимать важные посты.

Как передало Словацкое радио, Андрею Киске в понедельник проведут вторую операцию на сердце. Политика в течение пяти лет беспокоит сердечная аритмия, пишет ТАСС.

По словам Киски, в августе он покинет пост председателя партии "За людей", которая занимает 12 из 150 мест в словацком парламенте.