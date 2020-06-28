28 июня 202019:19

США убеждают ЕС избавиться от китайского оборудования

EPA

Совет национальной безопасности США и ряд других американских ведомств пытаются убедить правительства стран Европы избавиться от оборудования для досмотра от китайского производителя Nuctech Co. Скрининговые системы этой компании, контролируемой правительством КНР, постепенно становятся неотъемлемым компонентом досмотра грузов, багажа и пассажиров в портах, аэропортах и на пограничных переходах по всей Европе.

Как и до этого с китайской Huawei, США пытаются убедить своих европейских партнеров отказаться от более доступного по цене поставщика оборудования из-за озабоченностей американцев в области безопасности. Системы досмотра грузов в портах и багажа в аэропортах и на железнодорожных станциях все теснее интегрируются с базами данных, содержащими грузовые манифесты и информацию о пассажирах — в том числе данные паспортов и отпечатки пальцев.

Такие системы могут предоставить Nuctech и другим подобным компаниям доступ к личной и коммерческой информации. Американские чиновники опасаются, что Nuctech может передавать такие данные властям Китай, пишет The Wall Street Journal.

По заявлению самой Nuctech, компания не осведомлена о кампании, развернутой против нее Вашингтоном, и работает независимо, ни получая ни помощи от государства, ни инструкций от правительства. По уверению Nuctech, ее продукция не представляет собой угрозы для безопасности — она не содержит тайных "черных ходов", а все данные остаются у ее клиентов.

По данным WSJ, Nuctech, фактически изгнанной из американских аэропортов в 2014 году, удалось оттеснить своих американских и британских конкурентов в десятках других стран. Она конкурирует на этом рынке с американскими корпорациями OSI Systems и Leidos Holdings, а также британской Smiths Detection Group Ltd.

Сейчас американские дипломаты, среди прочего, пытаются помешать заключению контрактов с компанией Nuctech в Греции, Венгрии, Италии и Португалии.

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