Обстрел молниями: погибли дети, взрослые и животные

Поступило трагическое известие о гибели нескольких человек в индийских штатах Уттар-Прадеш и Бихар из-за сильных дождей и молний. Правительства штатов оперативно занимаются оказанием чрезвычайной помощи.

Сезон муссонов в этом году накрыл Индию на две недели раньше срока. А вместе с ним начался и настоящий "обстрел молниями". Только за два дня ненастья в штатах Бехар и Уттар-Прадеш от разрядов в миллионы вольт погибли более 110 человек.

"Оставайтесь дома, введен красный уровень угрозы!" — предупреждает департамент по борьбе со стихийными бедствиями. Все жертвы молний проживали в сельской местности. В начале сезона дождей крестьяне сеют рис и целый день работают в полях. В деревне Каити удар молнии разом убил пятерых детей, а 14 коз в загоне фактически зажарились заживо. Около ста человек попали в больницы с тяжелыми ожогами. Соболезнования в связи с гибелью людей выразил премьер-министр Нарендра Моди.

Ежегодно в Индии от молний погибает около 2,5 тысячи человек – больше чем от других стихийных бедствий. В индийских СМИ развернулась информационная кампания. В стилистике болливудского кино власти объясняют, как вести себя при начале грозы, где не стоит прятаться и как оказать первую помощь жертве удара молнии.

После такого высокого даже для Индии числа погибших в штате Бихар запустили специальное приложение для смартфонов "Булава бога Индры" (бога света, молний и войны). Специальная служба рассылает оповещения и отслеживает движение грозовых фронтов.