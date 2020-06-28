Стрелок из Walmart раньше там работал

Устроивший стрельбу в распределительном центре Walmart (Ред Блафф, Калифорния) Луис Лейн был уволен из компании за прогулы.

Инцидент произошел во время пересменки. 31-летний Лейн въехал в двери распределительного пункта на белом седане. Машина загорелась. Лейн вышел и начал стрелять из полуавтоматической винтовки.

В результате стрельбы погибли 2 человека (включая самого Лейна), четверо были ранены, передает Redding Record Searchlight.