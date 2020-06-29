Шахматы. Грищук уступил Гири в четвертьфинале Chessable Masters

Определились три из четырех полуфиналистов третьего турнира чемпионской серии Magnus Carlsen Chess Tour, учрежденной чемпионом мира Магнусом Карлсеном. К Карлсену и россиянину Яну Непомнящему присоединился Аниш Гири из Нидерландов, обыгравший российского шахматиста Александар Грищука.

Первая серия их микро-матча завершилась вничью (3,5:3,5), а во второй Гири был сильнее – 3:1. А вот в споре китайца Дина Лижэня и Хикару Накамуры (США) после двух дней борьбы – ничья 1:1. Соперники теперь проведут решающий раунд за выход в полуфинал, в то время как другие участники онлайн-турнира Chessable Masters будут отдыхать.

Напомним, что в серии Карлсена прошли два состязания, в которых последовательно победили сам чемпион мира и россиянин Даниил Дубов, завоевавшие места в суперфинале. Чемпион Chessable Masters также получит место в главном турнире Magnus Carlsen Chess Tour.