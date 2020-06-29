У Черышева будет новый тренер. "Валенсию" может возглавить Эрнесто Вальверде

Испанский футбольный клуб "Валенсия" может обрести нового главного тренера. На пост наставника "Летучих мышей" претендует бывший главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде, который может сменить Альберта Селадеса.



Испанский специалист уже приступил к поискам жилья в Валенсии. Тем же занят и один из его помощников по тренерскому штабу Джон Аспиазу. Как полагает испанское издание Onda Cero, это связано как раз с его скорым трудоустройством в клубе, за который выступает россиянин Денис Черышев.



Напомним, что Вальверде уже руководил "Валенсией". Клуб выступал под руководством 56-летнего специалиста с декабря 2021 по июнь 2013 года. Тогда "Мыши" завершили национальный чемпионат на пятой строчке, в последнем туре упустив путевку в Лигу чемпионов.



На данный момент, валенсийцы после 32 туров чемпионата Испании занимают 8 место в таблице, отставая от лидирующего "Реала" на 25 очков.