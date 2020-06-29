Правительство РФ расширило специальный налоговый режим для самозанятых, заявил в понедельник Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами, которое транслировал ТК "Россия 24".

Ранее жители только четырех регионов России могли платить налоги по упрощенной схеме, если регистрировались как самозанятые. Это был пилотный проект, начатый с 1 января 2019 года.

"С 1 июля расширяется география применения специального налогового режима для самозанятых. Он будет распространён на все регионы нашей страны, — отметил Мишустин. — А минимальный возраст граждан, которые могут зарегистрироваться в качестве самозанятых, будет снижен с 18 до 16 лет".

Налоговый вычет на сегодняшний день предоставлен для свыше 760 тысяч самозанятых на сумму более 9,2 миллиардов рублей, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в своем докладе на совещании.

Глава государства в телеобращении 23 июня предложил снизить возраст для желающих получить этот налоговый статус. Количество молодых людей, которые захотят получить статус самозанятых, оценивают в 500 тысяч человек. Общее число тех, кто платит налог на индивидуальный доход, может дойти до 3 миллионов человек.

Российские банки готовят пакеты услуг специально для самозанятых. Воспользоваться банковскими продуктами, в том числе и кредитами, можно будет во всех регионах с 1 июля. С 1 июля стать самозанятым можно даже студенту-первокурснику. А главное — в любом регионе страны. Владимир Путин в телеобращении 23 июня предложил упростить получение этого налогового статуса.

По данным ФНС, самые популярные профессии среди самозанятых — водитель, репетитор, программист. Также эксперимент показал, что из "серой зоны" удалось вывести тех, кто сдает в аренду квартиры, занимается рекламой, а также специалистов творческих профессий. В общей сложности — 741 тысяча человек, по данным Министерства финансов.