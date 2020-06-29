25 футболистов казахстанского клуба сдали положительные тесты на COVID-19

Главный тренер казахстанского футбольного клуба "Кайсар" Стойчо Младенов рассказал о массовой вспышке коронавируса в команде. По его словам, 25 игроков сдали положительные тесты на COVID-19.



При этом наставник отмечает, что 10 из них — футболисты основного состава, а остальные 15 — из молодежной команды. "10 игроков "Кайсара" сдали положительные тесты на коронавирус, — цитирует наставника Sport.kz. — Если же считать еще и футболистов молодежной команды, то всего инфицировано 25 человек".



В то же время болгарский тренер признается, что у него коронавируса не обнаружено: "Я и представители моего штаба, прибывшие из Болгарии, сдали анализы и они оказались отрицательными".



При этом на первое июля у команды запланирован матч премьер-лиги, но наставник признался, что теперь остается ждать решения. Тренировки команды отменены.