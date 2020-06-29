В США умер конструктор, сделавший двигатель для ракеты Гагарина

В США в возрасте 94 лет скончался один из самых известных ученых – конструктор Анатолий Дарон. Он почти полвека работал в НПО "Энергомаш" – предприятии, которое разрабатывает ракетные двигатели.

Анатолий Давидович как ведущий конструктор разрабатывал, в частности двигатели для семейства легендарной советской баллистической ракеты Р-7, на базе которой были созданы ракеты-носители "Восток" (доставившая первого человека в космос), "Восход" и "Союз", на его счету – множество других важнейших разработок в советском ракетостроении.

Он ушел из жизни 24 июня в США, где вместе с семьей жил с 1998 года. Как говорится в сообщении НПО "Энергомаш", туда Дарон уехал из-за обострения многолетнего недуга — сердечно-почечной недостаточности.

Анатолий Дарон родился в 1926 году в Одессе, в 1948-м закончил Московский авиационный институт (МАИ).

С августа 1948-го и по июнь 1998 года работал в ОКБ-456 (ныне НПО "Энергомаш"). Здесь он прошел путь от инженера-конструктора до начальника отдела — ведущего конструктора.

Заслуженный конструктор РСФСР, доктор технических наук, профессор Дарон был кавалером орденов Ленина, Трудового Красного Знамени и Дружбы.