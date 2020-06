Mercedes открестился от расизма. Болид команды будет черным

Действующие чемпионы автомобильной серии "Формула-1" из немецкой команды Mercedes представили новую ливрею своего гоночного болида, который будет черным. Такая раскраска, по мнению боссов "конюшни", должна отражать позицию автоконцерна, который выступает против расизма и любой дискриминации.

"Мы решили гоняться в черном и призвать к разнообразию в нашей команде, — говориться в официальном Twitter Mercedes. — Мы выступаем против расизма и любых форм дискриминации. Призыв "Нет расизму" будет присутствовать на гало обоих болидов, а знаки совместной инициативы "Ф-1" We Race As One – на зеркалах заднего вида W11".

Introducing our new 2020 livery 🖤 A pledge to improve the diversity of our team and our sport, and a signal of the Team’s commitment to fighting racism and discrimination in all its forms. pic.twitter.com/ZYzCsFl6Mv