Глава УПЦ требует от Константинопольского патриарха новый томос

Этот томос плохой, он обманный, нужен другой, лучше. И Украина должна отказаться от предоставленного Константинополем в январе 2019 года томоса об автокефалии. Так считает глава ликвидированной неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) Филарет.

Филарет пояснил, что Константинопольский патриарх Варфоломей пошел на обман, предоставил томос, который не дает Украине автокефалии. "Константинопольский патриарх Варфоломей должен дать нам такой томос, какой он дал Польской церкви, Румынской, Болгарской, Сербской, — заявил глава УПЦ Филарет в интервью "Апострофу". Вот такой нужен томос. И мы надеялись, что таким он и будет",

Филарет пояснил, почему у него закрались сомнения в отношении томоса. Например, в томосе записано, что не поместный собор будет рассматривать украинские вопросы, а Константинопольский патриарх. Таким образом церковь на Украине не становится независимой, а подчиняется Константинополю.

Его церковь вышла из состава так называемой неканонической Православной церкви Украины потому, что не хотела зависимости от Константинопольского патриарха. Однако ПЦУ после получения томоса попала в зависимость от Константинополя. При этом Филарет подчеркнул, что томос был предоставлен не патриархату, а митрополии. Константинопольский патриарх не хотел, чтобы украинская церковь была патриархатом. Филарет добавил, что патриархат не может входить в составе другого патриархата, а митрополия может. Также Филарет рассказал о требовании патриарха Варфоломея. Он хотел, чтобы в украинской церкви отказались от статуса патриархата и Филарет не претендовал на пост предстоятеля объединенной церкви.

От статуса патриархата отказались, продолжил Филарет: была договоренность тогдашнего президента Украины Петра Порошенко и возглавившем ПЦУ Епифанием с архиереями. При этом Украина соглашалась на статус митрополии для получения томоса, но при этом украинская церковь остается патриархатом и сохраняется Киевский патриархат во главе с патриархом. Филарет подчеркнул, что эта договоренность была нарушена.

"Даже с Московским патриархатом у нас никогда не было такой вражды, как с ПЦУ", — заявил при этом Филарет.

18 июня 2020 года Служба безопасности Украины заявила, что в отношении Петра Порошенко "по заявлению людей Филарета" возбуждено дело о разжигании межрелигиозной вражды за связанные с созданием ПЦУ действия. Филарет же заявил в интервью, что не писал заявления о разжигании религиозной розни Порошенко. По его мнению, религиозную вражду разжигают митрополит Епифаний и его Синод, которые "силой захватывают храмы Киевского патриархата".

Церковь Филарета продолжает существовать и будет бороться до последнего за свои храмы, заявляет ее настоятель. Пока же верующие судятся с украинский Минкультом, который ликвидировал Киевский патриархат. Причастность Порошенко к ликвидации церкви Филарет отрицает, но не исключает, что это произошло пи его попустительстве, поскольку роспуск произошел именно во время президентства Петра Порошенко.

С приходом к власти на гребне Майдана в феврале 2014 года Петр Порошенко активно продвигал идею создания поместной православной церкви Украины, которая была бы не связана с каноническим Московским патриархатом. В декабре 2018 года на соборе в Киеве две раскольнические организации Киевский патриархат и Украинская автокефальная православная церковь объявили о создании Православной церкви Украины.

Константинопольский патриарх передал главе ПЦУ митрополиту Епифанию томос об автокефалии 6 января 2019 года. В январе 2020 года Филарет отозвал свою подпись под постановлением этого так называемого объединительного собора.

Подписание томоса со стороны Константинополя произошло с нарушением всех фундаментальных канонических церковных правил, заявила каноническая Украинская православная церковь Московского патриархата. Также не признала никакой силы за подписанным томосом Русская православная церковь.