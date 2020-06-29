СК начал проверку по факту обнаружения пакетов для перевозки тел

Следователи начали доследственную проверку по факту обнаружения пакетов для перевозки тел умерших от коронавируса в Коммунарке.

Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, медицинских карт пациентов рядом с этими пакетами не было.

Ранее в СМИ появились фотографии черных мешков, которые были найдены недалеко от больницы в Коммунарке. В них якобы находилась медицинская документация, в том числе карты, а также бирки от трупов.

Главный врач больницы Денис Проценко подтвердил, что в километре от больницы найдены пакеты для перевозки трупов. Однако карт пациентов там не было.