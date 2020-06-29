Пьяный хулиган с мачете пытался напасть на московского таксиста. Видео

Ночью в столице пьяный мужчина потребовал от таксиста выйти из автомобиля, а затем вооружился мачете и отправился пешком преследовать извозчика.

"Иди сюда!" — потребовал хулиган и обвинил таксиста в трусости, однако тот молча снял на камеру мобильного телефона вооруженного мужчину, а затем уехал.