Запущено движение по ЦКАД от Можайского до Новорижского шоссе

Важный этап строительства Центральной кольцевой автодороги завершен в Подмосковье. Сегодня открыли движение по участку от Можайского до Новорижского шоссе. Запуск ЦКАД в будущем позволит заметно разгрузить областные трассы, особенно бетонное кольцо, которое сегодня задыхается в пробках. К концу года большая часть магистрали будет готова.

Первые автомобили должны были проехать здесь только в конце года, но строители опередили график на несколько месяцев. От Новорижского до Можайского шоссе теперь можно добраться с комфортом в обход населенных пунктов по новой четырехполосной трассе. Это очередной 23-километровый участок Центральной кольцевой автодороги — самого масштабного дорожного проекта последнего времени.

"Мы в июле откроем еще несколько участков отдельных. Они, может быть, не такие значимые, но они тоже в составе ЦКАД. Потом мы готовимся к запуску больших двух участков 100 с лишним километров", — сообщил Марат Хуснуллин, заместитель председателя правительства РФ.

Один из самых протяженных участков ЦКАД — пятый — теперь готов ровно наполовину, и строительство продолжается. Уже сейчас дорога разгружает улицы Звенигорода, избавляя город от транзитного автопотока. С запуском новых участков 330-километровый ЦКАД снизит нагрузку на Московскую кольцевую дорогу и вылетные магистрали.

"Для нас это и экономика, и, безусловно, удобство для людей. Это однозначно разгрузит МКАД, который перегружен, так как является транзитной дорогой. Поэтому для нас сложно переоценить значение ЦКАД", — рассказал Андрей Воробьев, губернатор Московской области.

Дорогу будут освещать новейшие светодиодные фонари — такие не слепят водителей, а покрытие тут сделано с использованием самых современных технологий. Даже верхний слой асфальта, который изнашивается быстрее всего, можно не менять годами.

"Через 5-7 лет посмотрим, как там по интенсивности — и это только геометрические размеры дороги. А ремонт — это не раньше, чем через 12 лет сюда придем", — обещает Вячеслав Петушенко, председатель правления ГК "Российские автомобильные дороги".

Пятый участок ЦКАД будет бесплатным, за проезд по остальным планируют взимать около 2 рублей за километр. Трасса при этом станет по-настоящему скоростной.

"То, что сегодня, можно сказать, уже предварительно согласовано, наверное, это скорость движения — 130 километров в час. Вот сейчас мы обсуждаем потенциальную возможность увеличения скорости до 150 километров в час. Думаю, что в течение этого года такое решение мы примем", — отметил Евгений Дитрих, министр транспорта РФ.

Большую часть Центральной кольцевой автодороги должны запустить уже в этом году. В этом месте ЦКАД строили не с нуля, а реконструировали старую бетонку. Вместо двух полос движения тут теперь четыре. Пробок из-за большегрузных фур здесь больше не будет.