ФИДЕ хочет привлечь к шахматной олимпиаде все 195 стран

Президент ФИДЕ Аркадий Дворкович заявил, что его организация постарается привлечь к участию во всемирной шахматной олимпиаде максимальное количество стран. Всего в ФИДЕ состоит 195 стран.

"Не знаю, получится ли привлечь все 195 стран к всемирной шахматной олимпиаде, но мы постараемся сделать представительство максимальным. 70% стран точно будут участвовать", — заявил Дворкович ТАСС.

Всемирная шахматная олимпиада и первая в истории шахматная паралимпиада запланированы в Москве в августе. Но в связи с пандемией коронавируса соревнования отложены на 2021 год. В текущем году пройдут соревнования в онлайн-режиме.