Пьяный пассажир до полусмерти избил таксиста в Зеленограде

В Зеленограде подвыпивший пассажир до полусмерти избил таксиста. Последний находится в реанимации в состоянии комы, а его обидчика отпустили после допроса.

Попавшее в объектив камеры наблюдения нападение произошло 24 июня у корпуса 513, куда сотрудник "Яндекс.Такси" прибыл по вызову. Что послужило причиной конфликта, остается неизвестным, но на кадрах видно, что хулиган перед тем, как сесть в салон, несколько раз ударил по стеклу другой машины такси.

Мужчину сопровождали две женщины, которые никак не могли успокоить своего попутчика: когда тот вытолкнул из салона 45-летнего водителя и принялся избивать его руками и ногами, их крики не возымели действия.

Водителя — участника контртеррористической операции в Чечне — госпитализировали в тяжелом состоянии, в настоящее время он находится в коме. Его родственники сетуют на то, что подозреваемого не стали задерживать, а после допроса отпустили домой.