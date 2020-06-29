Буффон и Кьеллини продлили контракты с "Ювентусом"

Вратарь Джанлуиджи Буффон и защитник Джорджо Кьеллини продлили контракты с "Ювентусом" на один год. Теперь ветераны связаны договорами с чемпионами Италии до июня 2021 года.

42-летний Буффон принял решение повременить с уходом и остаться в клубе еще на один год. Джанлуиджи защищает ворота туринцев с 2001 года за исключением сезона 2018/19 когда он выступал за "Пари Сен-Жермен". В текущем сезоне Буффон сыграл в семи встречах Серии А.

Продлил свой контракт с клубом и Джорджо Кьеллини, которому в августе исполнится 36 лет. Большую часть текущего сезона Кьеллини пропустил из-за травмы связок колена.