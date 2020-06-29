Артур перешел из "Барселоны" в "Ювентус"

Бразильский полузащитник Артур продолжит карьеру в итальянском "Ювентусе". Остаток текущего сезона 23-летний футболист доиграет в "Барселоне".

"Ювентус" заплатит "Барселоне" за Артура 72 миллиона. Еще 10 миллионов "Барсе" будет перечислено в качестве различных бонусов, сообщает "Спорт-Экспресс".

Артур пришел в "Барселону" из "Гремио" летом 2018 года. За два сезона он сыграл 72 матча в различных турнирах и забил 4 мяча.