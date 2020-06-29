Хоккеисты НХЛ не примут участия в пекинской Олимпиаде

Игроки Национальной хоккейной лиги не смогут принять участия в Олимпиаде-2022 года. Календарь соревнований не предусматривает паузы на время Игр.

Как сообщает "Спорт-Экспресс", в настоящее время идут переговоры НХЛ и профсоюза игроков. Среди обсуждаемых вопросов и календарь соревнований. НХЛ не собирается делать паузу во время пекинской Олимпиады, стало быть участие хоккеистов в Играх исключено.

НХЛ также не отпустила игроков на Олимпийские игры 2018 года в южнокорейском Пхенчхане. Победу на Играх одержала сборная России, обыгравшая в финале команду Германии 3:2.