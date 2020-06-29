ЧП на северо-востоке Москвы: что стало причиной пожара

Четыре человека пострадали на северо-востоке Москвы при ЧП в жилом доме на улице Проходчиков. По данным очевидцев, сначала послышался громкий хлопок, а затем в доме начался сильный пожар, который охватил как минимум четыре квартиры. Что могло стать причиной пожара?

О причинах пока рано говорить. Версий уже очень много и каждую предстоит проверить. Но, если по порядку, то около 13:00 в доме произошел сильнейший хлопок. Случилось это в квартире на третьем этаже. Сразу после этого в доме начался пожар.

Камера, установленная на подъезде, сняла сам момент происшествия. На кадрах видно, как после хлопка в людей, сидящих на лавочке, летят обломки. Прибывшие на место пожарные обнаружили, что горят сразу несколько квартир на площади около 70 квадратных метров. К моменту, когда пламя удалось локализовать, его площадь увеличилась до 200 квадратных метров. Вот комментарий сотрудника МЧС:

— Было обнаружено открытое горение сразу четырех квартир, а также люди, просящие о помощи. Пожар был ликвидирован в течение часа. Всего спасено семь человек, троим из которых понадобилась медпомощь. В результате пожара произошло дополнительное обрушение межкомнатных панелей на площади 25 квадратных метров. Это произошло из-за температурного воздействия.

В настоящее время пламя потушено, но работы на месте ЧП продолжаются. Сюда подвезли металлические сваи — очевидно, что существует угроза дальнейшего обрушения конструкций здания и его будут укреплять. Несмотря на сложную обстановку, к работе уже приступили следователи. У нас есть первый комментарий представителей Следственного комитета:

— В жилом доме, расположенном на северо-востоке Москвы, произошел хлопок, повлекший возгорание. Следствие располагает информацией о трех пострадавших. Все они доставлены в медицинские учреждения города, однако точное количество уточняется. В настоящий момент следователи и криминалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Жителей подъездов, ближайших к эпицентру пожара, в квартиры по-прежнему не пускают. Многие остаются во дворе за оцеплением, кто-то ушел в пункты временного содержания, которые были развернуты. По мнению собственников квартир, здесь случилась утечка газа. Могло это произойти в квартире, где якобы живет отставной сотрудник правоохранительных органов. Его, по словам очевидцев, с места ЧП увезли на скорой. А вот что говорят очевидцы о самом моменте хлопка:

— Сижу, общаюсь с людьми, вдруг раздается гром и как будто весь дом подпрыгивает. Я вышел на улицу, смотрю — стекла вылетели и разгорается пламя на третьем этаже

Когда люди смогут вернуться в квартиры, которые не пострадали от пожара, до конца не ясно. Сейчас надо дождаться, пока специалисты осмотрят поврежденный дом и сделают заключение о том, пригоден ли он для проживания. Пока же экстренные службы продолжают работать на месте ЧП. Мы следим за развитием событий.