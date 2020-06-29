29 июня 202021:50 Олег Пакшин

Страсти на сцене и за кулисами: "Россия" покажет сериал об ансамбле "Березка"

Страсти на сцене и за кулисами: "Россия" покажет сериал об ансамбле "Березка"

Когда Майкл Джексон впервые сразил публику "лунной походкой", хореографы всего мира уже больше 30 лет ломали голову над разгадкой "плывущего шага" легендарного советского ансамбля "Березка". Именно середина 1980-х стала во многом переломным периодом для коллектива, перед которым пал даже железный занавес. И именно об этом времени — одноименный ансамблю сериал, первые эпизоды которого смотрите после выпуска "Вестей" 29 июня.

- Хорошая школа.

- А у тебя – растяжка.

- Эдита.

- Лена.

- А я — Варя!

Главные героини "Березки" — талантливые танцовщицы, которые всеми силами пытаются закрепиться в одном из самых знаменитых коллективов мира. Эстонская красавица Эдита использует любые методы, у москвички Лены — родители со связями, а у провинциалки Вари — только дерзость и огромная мечта.

"Сериал про то, как добиться своей мечты и остаться счастливым человеком при этом. Насколько это невозможно, трудно совместить — личное счастье и профессиональное, — рассказывает о сериале актриса Любовь Константинова. — Ее ждут крупные неудачи, но потом посмотрим, что с ней произойдет!"

- Прошу, возьмите меня! Вы не пожалеете. Я буду много работать.

- Варвара Горшкова — новая участница коллектива, прошу любить и жаловать!

В середине 1980-х годов этот ансамбль будоражил своим волшебным танцем миллионы советских сердец, но это оказалось и самым непростым временем. Как, когда страна рушилась на глазах, худруку и основательнице "Березки" удалось сохранить коллектив и отстоять приоритеты творчества?

- "Березка" готова к соперничеству!

- Мы — тоже! – ответил ей Игорь Моисеев.

"Ее вообще называли Мадам, — говорит о своей героине заслуженная артистка России Лидия Вележева.- Это женщина, которая всегда была одета безупречно, вела себя безупречно. У нее был грубоватый голос. Это женщина-стержень, которая очень любила свой коллектив, защищала свой коллектив, если были какие-то нападки".

Какие страсти бушевали за кулисами больших концертов и на репетициях. В сериале задействованы и действующие танцоры "Березки", так что зритель увидит тот самый аутентичный и неподражаемый "березовый шаг".

"Красивые девчонки, парни. Какие у них номера! Я столько узнала об этом и со столькими познакомилась, что просто еще одна радость была", — вспоминает съемки народная артистка России Нина Усатова.

Золотой актерский состав — Нина Усатова, Евгений Сидихин и Алексей Серебряков, Лидия Вележева и Мария Порошина, не задумываясь, согласились сниматься в сериале, лишь узнав, что это будет кино о легендарной "Березке". Снимал режиссер знаменитой телеэпопеи "Екатерина". А значит в фильме — и жизнь, и слезы, и любовь!

"Я бесконечно люблю эту историю, — признается актриса Любовь Константинова, — И я думаю, вам она очень-очень понравится. Пусть она согреет ваше сердце. И увидимся на канале "Россия 1".

Первые серии "Березки" смотрите уже 29 июня после 21 часа 20 минут.

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