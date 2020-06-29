"Барселона" приобрела полузащитника "Ювентуса" Пьянича

Чемпион Испании "Барселона" объявила о подписании контракта с боснийским полузащитником Миралемом Пьяничем. 30-летний футболист проведет остаток сезона в "Ювентусе".

Соглашение с Пьяничем рассчитано на четыре года. По информации "Спорт-Экспресс", сумма отступных составит 400 миллионов евро. Фактически, "Барселона" и "Ювентус" обменялись игроками. Ранее чемпион Италии сообщил о подписании контракта с полузащитником Артуром.

Миралем Пьянич выступает в "Ювентусе" с 2016 года. В текущем сезоне выходил на поле 36 раз, забил три мяча и отдал четыре результативных передачи.