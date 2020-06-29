Нападающий "Зенита" Азмун оштрафован на 40 тысяч

КДК РФС оштрафовал нападающего "Зенита" Сердара Азмуна на 40 тысяч рублем. Полузащитник "Крыльев Советов" Сафаа Хада заплатит вдвое меньшую сумму.

Оба иранца наказаны за нарушение регламента "Возобновления тренировочного процесса", а именно нарушение социальной дистанции. Зада разместил в социальной сети фотографию, где соотечественники были запечатленными на прогулке по Санкт-Петербургу.

Для Азмуна это второе подобное нарушения, поэтому он оштрафован на вдвое большую сумму. Также штрафы за нарушение регламента в 20 тысяч – пребывание на стадионе без масок, перчаток, невыполнение предписаний в части дезинфекции рук выписаны тренеру ЦСКА Сергею Овчинникову, спартаковцам Георгию Джикии, Илье Гапонову и Александру Максименко, зенитовцу Артему Дзюбе, Павлу Мамаеву ("Ростов"), уфимцам Александру Беленову и Даниилу Фомину.