Хашим Тачи уйдет в отставку, если суд утвердит обвинения в его отношении

Глава Косова Хашим Тачи заявил о готовности подать в отставку, если Специальный суд по преступлениям в Гааге утвердит обвинительный акт в отношении него, касающийся военных преступлений в 1998-1999 годах.

Президенту частично признанной республики предъявили обвинения в десятках преступлений, в числе которых убийства, исчезновения людей, пытки. Также за ним числятся военные действия, нарушающие закон.



Хашим Тачи заявил в обращении к гражданам, что если Специальный суд утвердит его вину в преступлениях по военной части, то он сразу же подаст в отставку. По его словам, Косово должно обеспечить стабильную работу госструктур при всех обстоятельствах, сообщает РИА Новости.