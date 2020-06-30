30 июня 202004:05

США подумывают о выкупе у Турции С-400

В соответствии с инициативой, предложенной сенатором-республиканцем Джоном Тьюном, Соединенные Штаты могли бы выкупить у Турции зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400 "Триумф", что позволит разрешить ряд противоречий Вашингтона и Анкары.

Как сообщило американской издание Defense News, Джон Тьюн предложил поправку к закону о бюджетных ассигнованиях на национальную оборону на 2021 финансовый год, позволяющую осуществлять эти закупки с использованием бюджета Сухопутных войск США, а условием приобретения названы заверения Турции, что она не будет приобретать на вырученные средства военное оборудование, несовместимое с требованием НАТО, передает "Интерфакс".

Гарантий того, что такая поправка будет включена в закон о бюджетных ассигнованиях на национальную оборону на 2021 год, нет. При этом даже в случае, если поправка будет согласована Сенатом, есть вероятность того, что она не пройдет в Палате представителей США.

Как сообщалось, Турция закупила в России четыре дивизиона ЗРС С-400. В конце октября минувшего года Рособоронэкспорт сообщил, что Москва досрочно выполнила контракт, поставив заказчику все элементы систем С-400, включая ракеты.

В США неоднократно выражали обеспокоенность приобретением Турцией российских зенитно-ракетных систем, поскольку считали, что Россия может использовать С-400 для получения информации об истребителях-бомбардировщиках пятого поколения F-35. Также Пентагон заявил, что Турции следует вернуть приобретенные С-400 России, если Анкара хочет получить от США комплексы Patriot.

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