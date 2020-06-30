Из-за паводка и дождей в Приморье ограничено движение по муниципальным дорогам

Сложной остается обстановка с паводком на реках в Приморье. Ситуацию усугубили сильные дожди 26-29 июня. Об этом информирует "Вести:Приморье", выходящая в эфир на телеканалах "Россия 1" и "Россия 24". Сейчас все оперативные службы региона и объекты ЖКХ находятся в режиме повышенной готовности, отметили в пресс-службе правительства Приморского края.

Как уточнили в краевом министерстве ГО и ЧС, на сегодняшний день проезд легкового автотранспорта ограничен на нескольких участках дорог. В том числе, это Яковлевский район, 1 километр автодороги Загорное – Краснояровка; Черниговский район, автодорога Хабаровск – Владивосток – Абражеевка. Закрыт проезд к селу Фурманово в Ольгинском районе. Дорожные службы планируют восстановить дорогу к сегодняшнему вечеру. 30 июня. Проезд к селу Подгорное в Кировском районе также ограничен.

Из-за тяжелой обстановки власти ввели режим ЧС муниципального характера в Чугуевском округе. В селе Новомихайловка грунтовые воды подтопили придомовые территории и огороды по двадцати адресам. Проезд к селу Павловка затруднен.

Как известно, в Приморском крае по поручению губернатора Олега Кожемяко второй год ведутся работы по расчистке русел рек. За зиму 2020 года было расчищено более 50 километров водных объектов в 10 муниципальных образованиях. Таким образом, минимизирован ущерб от весеннего и летнего половодий.