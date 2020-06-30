В санатории Сочи теперь пускают без справки о COVID-19

В санатории Сочи теперь можно заселиться, не имея на руках справку об отсутствии коронавируса. Соответствующие изменения в рекомендации для работы мест отдыха внес Роспотребнадзор. На сайте ведомства размещен соответствующий документ.

Среди новых послаблений — возможность заселить в один номер двоих постояльцев. До этого разрешалось только одноместное заселение.

Правда, как уточняет "Вести Сочи", выходящая в эфир на телеканалах "Россия 1" и "Россия 24", туристу необходимо предъявить документ о том, что за две недели до заселения у него не было контакта с больным COVID-19. На территории санаториев сохраняется необходимость соблюдать санитарно-эпидемиологические правила. Номера будут регулярно дезинфицироваться с применением антисептиков и проведением влажной уборки.