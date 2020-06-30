Выпивший мужчина сжег шатер для голосования в Подольске

В Подольске задержан подозреваемый в поджоге шатра для голосования по поправкам в Конституцию РФ и порче памятника сражавшимся в Великой Отечественной войне. Камера наблюдения зафиксировала злоумышленника.

На кадрах видно, как мужчина подъехал на велосипеде к палатке на Курской улице, зашел внутрь с канистрой и поджег место голосования, после чего скрылся. После этого он, как отмечают полицейские, нанес надпись на памятнике воинам Великой Отечественной войны.

Сам 35-летний подозреваемый признался, что плохо помнит события того дня, поскольку был пьян.