СК возбудил уголовное дело по факту гибели на пожаре бабушки с тремя внуками

Сегодня утром в деревне Ягодное Нижегородской области произошел пожар в жилом доме. Во время тушения возгорания спасатели обнаружили тела четырех человек. На место трагедии сразу же выехали следователи-криминалисты. СК возбудил уголовное дело по статье 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности". Об этом сообщает ГТРК "Нижний Новгород", выходящая в эфир на телеканалах "Россия 1" и "Россия 24".

По предварительной информации, во время инцидента погибла 60-летняя женщина и трое ее внуков 2009, 2015 и 2018 годов рождения. По данному факту будет проведена судебно-медицинская экспертиза, направленная на установление точных причин их гибели.

В настоящий момент сотрудники СК продолжают работать на месте ЧП. Они выясняют все подробности происшествия. Дальнейшее расследование дела будет лично контролировать глава следственного управления по региону.