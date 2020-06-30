"Обочечник" обстрелял отказавшегося его пропустить водителя

Стрельбой завершился конфликт водителей на дороге под Санкт-Петербургом. В обстоятельствах снятого на видео инцидента сейчас разбирается полиция.

Стычка произошла около семи часов вечера 29 июня на Выборгском шоссе. Владелец белого Range Rover, как уверяет владелец видеорегистратора, обиделся на то, что его не пропустили по обочине. Свой гнев он решил выместить на боковом зеркале машины, принадлежащей неуступчивому водителю. Последний схватился за газовый баллончик, но противник укрылся в салоне люксового внедорожника.

Спустя несколько секунд он пошел в контрнаступление с травматическим пистолетом в руках. Произведя два выстрела, владелец Range Rover обратил соперника в бегство, а в отместку несколько раз ударил оружием по капоту его машины, после чего спокойно уехал.

Его противник остался на месте и дождался полицейских. В настоящее время стрелявшего разыскивают стражи порядка.