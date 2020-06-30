Убивший троих военных в Чечне таксист получил 18 лет колонии

В Южном окружном военном суде вынесли приговор Расамбеку Бекмурзаеву. Жителя Чечни обвиняют в убийстве троих военнослужащих, бандитизме, незаконном хранении и хищении оружия. Об этом сообщила ГТРК "Ставрополье", выходящая в эфир на телеканалах "Россия 1" и "Россия 24".

По информации СК, в октябре 2000 года подсудимый на автомобильном рынке в Урус-Мартане застрелил из пистолета троих российских военных, после чего забрал у них оружие. В 2001 году Бекмурзаев стал членом ОПГ, совершившей серию нападений на сотрудников полиции и военнослужащих. До задержания он работал таксистом.

В апреле прошлого года его оправдал Северо-Кавказским окружной военный суд. Обвиняемого освободили прямо из сала суда. Стороны обвинения подали апелляцию в Верховный суд. Дело вернулось на повторное рассмотрение, после чего присяжные вынесли обвинительный вердикт. Бекмурзаев получил 18 лет лишения свободы с отбыванием наказания в тюрьме (первые 5 лет) и в колонии строгого режима.