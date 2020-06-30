Телеобращение президента. Полный текст

Президент Владимир Путин накануне основного дня голосования по внесению поправок в Конституцию выступил с телеобращением к гражданам России. Полный текст обращения опубликован на сайте Kremlin.ru.

"Уважаемые граждане России!

Сегодня на тверской земле открыт монумент сотням тысяч советских солдат, сражавшихся подо Ржевом. Они шли в бой, чтобы мы жили под мирным небом, работали, любили, созидали, гордились Россией – страной уникальной цивилизации и великой культуры, страной, где связаны воедино судьбы, надежды, устремления многих поколений наших предков.

Мы, их наследники, продолжаем этот неразрывный, тысячелетний исторический путь. И знаем, что когда мы вместе, нам даже в критической ситуации по плечу самые сложные задачи.

Дорогие друзья, за последнее время не раз обращался к вам по самым значимым для всех нас, для нашей страны вопросам. Сегодня считаю необходимым сделать это вновь накануне основного дня голосования по внесению поправок в Конституцию нашей страны.

Мы голосуем не просто за поправки, облеченные в четкие правовые нормы. Мы голосуем за страну, в которой хотим жить, с современным образованием и здравоохранением, с надежной социальной защитой граждан, с эффективной властью, подотчетной обществу. Мы голосуем за страну, ради которой работаем, и хотим передать нашим детям и внукам.

Потому уверен: каждый из вас, принимая столь важное решение, думает прежде всего о своих близких, опирается на ценности, которые нас объединяют, а это правда и справедливость, это уважение к человеку труда, к людям старших поколений, это семья и забота о детях, об их здоровье, нравственном, духовном воспитании.

Поправки в Основной закон – в случае вашей поддержки – закрепляют эти ценности и принципы как высшие, безусловные конституционные гарантии.

Стабильность, безопасность, благополучие и достойную жизнь людей мы можем обеспечить только через развитие, только вместе и только сами. Именно на нашей ответственности, на наших искренних чувствах патриотизма, заботы о Родине держится суверенитет России, так же как и на уважении к своей истории, культуре, к родному языку, традициям, к нашей памяти о достижениях и свершениях наших предков.

Вновь обозначу свою позицию, она четкая, неизменная и абсолютно твердая: обновленный текст Конституции, все предложенные поправки вступят в силу только при вашем одобрении, при вашей поддержке.

Вы знаете, что голосование уже идет несколько дней, и такой шаг продиктован требованием защитить здоровье людей. Хочу поблагодарить всех, кто уже сделал свой выбор.

Завтра, 1 июля, – основной день голосования. Прошу вас, дорогие друзья, сказать свое слово. Голос каждого из вас – самый важный, самый главный.

Спасибо".