В Ленобласти сгорел автобус, перевозивший четыре десятка туристов. Видео

Во вторник, 30 июня, на трассе во Всеволожском районе Ленинградской области сгорел туристический автобус, который вез людей на экскурсию в ладожские шхеры.

Незадолго до инцидента в салоне ощущался запах топлива, после чего запахло гарью, а затем появилось пламя, быстро охватившее транспортное средство, об этом сообщают СМИ, со ссылкой на очевидцев произошедшего.

В автобусе находились около сорока человек. К счастью, им удалось оперативно эвакуироваться. В результате пожара никто не пострадал.

Попытки справиться с огнем до приезда пожарных с помощью огнетушителей успехом не увенчались, и автобус выгорел практически целиком.