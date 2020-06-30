Мосбиржа допустила на торгах отрицательную цену нефти

Московская биржа после падения цены нефти до отрицательных значений с 6 июля вводит функционал поддержки отрицательных цен для фьючерсов на нефть американской марки Light Sweet Crude Oil (WTI) и на природный газ.

Решение принято после того, как многие российские инвесторы, по оценке Forbes, потеряли около миллиарда рублей из-за того, что Московская биржа не смогла обеспечить непрерывные торги во время падения цены нефти сорта WTI впервые в истории до отрицательных значений 20 апреля. В итоге частные инвесторы оказались должны брокерам и заявили об иске против Мосбиржи из-за потерь по ее вине.

Цена нефти впервые в мировой истории стала отрицательной из-за переполненных мировых нефтехранилищ в апреле 2020 года во время пандемии, и владельцам контрактов было сложно избавиться от обязательства поставить нефть, поэтому они снижали цены лишь бы сбросить фьючерсы.

Во время торгов 20 апреля на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) майские контракты на поставку нефти WTI достигли рекордного значения минус 40,3 доллара за баррель.

Инвесторы, купившие эти контракты в надежде на рост цены, могли снизить потери, продав контракты, когда стоимость этого фьючерса резко снизилась до 8,84 доллара за баррель примерно в 19:30 по мск. Но в этот момент Мосбиржа перестала принимать заявки по этому контракту и торги принудительно завершились на отметке 8,84 доллара. Но торги на NYMEX продолжались, и цена менялась. А российские инвесторы, привязанные к Московской бирже, лишь могли смотреть как растет их убыток, не в силах что-либо сделать.

Мосбиржа не проводила торги по этому фьючерсу из-за неготовности. Цена закрытия (экспирации) контракта на NYMEX составила минус 37,63 доллара за баррель.

Если до закрытия майского контракта его цена была 18 доллара за баррель, то почти одномоментно при истечении срока действия и закрытии стоимость майских фьючерсов стала минус 37,63 доллара. По факту продавец доплатил из своего кармана почти 38 долларов за каждый баррель нефти при оформлении процедуры закрытия (доставки) покупателю.

Эта цена была взята Мосбиржей на следующий день, 21 апреля, для расчетов с участниками торгов в день закрытия контракта и на российской площадке. Но торги Московская биржа по этому инструменту не проводила до момента расчетов в 14:00 мск. В это время фьючерс на Нью-Йоркской бирже закрылся по цене 10,01 доллара за баррель и российские инвесторы могли снизить свои убытки. Московская биржа предложила сгладить потери.