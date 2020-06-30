На Ямале женщина пустилась в погоню за медведем ради адреналина

Уроженка Надымского района Ямала проявила поразительную безалаберность: увидев на дороге медведя, она бросила машину и отправилась его преследовать.

"Мишка! Адреналин! Это жесть!" — приговаривала жительница Пангод.

Косолапый попытался скрыться в лесу от человека, но безуспешно. Повторно зверь и северянка сошли уже на железной дороге, после чего хищник, немного попозировав, все же смог скрыться.

Пользователи сочли такое поведение вовсе не храбростью, а откровенным провоцированием животного.

"Несколько лет назад разве не у вас Мишка двух рыбаков задрал? История не учит? Если бы он побежал, вы бы до машины не успели", — напомнили "суровой ямальской женщине" фолловеры.