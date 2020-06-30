Представитель ВОЗ: Россия идет хорошим путем

На российских избирательных участках действует очень хорошо продуманная система противовирусных мер. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович.

"Очень хорошо продумана система прохода людей, дезинфекции, соблюдения всех правил", – сказала она, комментируя ситуацию на избирательных участках, где проходит общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ.

Говоря об эпидемиологической обстановке в стране в целом, представитель ВОЗ отметила, что "Россия идет хорошим путем".

"Последние две недели мы наблюдаем снижение случаев заражения (в России – ред.), – сказала Вуйнович. – Но надо быть очень внимательными, потому что ситуация может измениться".

По ее мнению, заболеваемость коронавирусом нового типа может возрасти после открытия границ между государствами.

Вуйнович отметила, что сейчас очень важно и дальше предупреждать распространение вируса, соблюдая меры безопасности.

"В первую очередь это касается общественного транспорта, мест массового скопления людей", – подчеркнула она.

По последним данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса, за последние сутки в России зафиксировано 6,7 тысячи новых случаев заражения. С середины июня суточный прирост заболеваемости COVID-19 устойчиво снижается. Так, если 14 июня в стране было 8800 новых случаев, то через неделю было около 7700, а теперь это число уменьшилось еще на тысячу.