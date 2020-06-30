Ракета-носитель "Ангара" может стать многоразовой

Российская перспективная ракета-носитель "Ангара-А5" может получить многоразовые возвращаемые ступени. Такой вариант рассматривается разработчиками, сообщает пресс-служба госкорпорации "Роскосмос".

Кроме того, в госконтракт на опытно-конструкторские работы включено создание модернизированной "Ангары-А5М". Она должна стать легче предыдущей версии, получить новые двигатели и систему управления. Летные испытания РН намечены на 2024 год.

В госконтракте также фигурирует разработка эскизного проекта более мощной ракеты-носителя "Ангара-А5ВМ" с кислородно-водородной третьей ступенью.

Напомним, на данный момент только SpaceX производит ракеты-носители с возвращаемыми ступенями. 30 мая компания запустила РН Falcon 9 с пилотируемым космическим кораблем Dragon к Международной космической станции. Первая ступень приземлилась на платформу в Тихом океане.