Рубль завершает месяц под давлением: евро превысил 80 рублей

Курс рубля завершает неделю и месяц потерей всего накопленного укрепления за период с середины мая. Днем доллар превысил отметку 71 рубль и на вечерних торгах Московской биржи торгуется по 71,2 рубля (+1,2 рубля к закрытию понедельника), евро подорожал до 80,02 рублей (1,3 рубля), согласно данным торгов к 18:20 мск.

В начале июня курс рубля достигал докризисных значений (доллар — 68 рублей, евро — 76,7 рубля), но под давлением игроков снизился в пятницу до уровня середины мая, точки начала укрепления.

Биржевые игроки усилили атаку на рубль накануне выходного дня 1 июля, запасаясь валютой на случай возможного ухудшения ситуации на мировых рынках пока российская валютная биржа не будет работать.

Аналитики Росбанка ожидали снижения курса рубля на фоне снижения потока экспортной выручки, предстоящих выплат дивидендов российских компаний (покупка долларов на рублевые дивиденды) и рисков эскалации политического конфликта между США и Китаем.

По оценке Росбанка, доллар укрепится до 71,5 рубля в третьем квартале и подешевеет до 70 рублей к концу года, и до 69 рублей в начале 2021 года, а евро укрепится до 77,9 рублей, а затем подешевеет до 77 в конце года и до 77,3 рублей в начале следующего года.

Экономических причин нет для ослабления национальной валюты. Экономика России быстро восстанавливается. "Россия может пройти через этот кризис легче, чем другие страны; по мнению команды макроаналитиков Альфа-Банка, это связано с небольшой долей малого и среднего бизнеса в структуре российской экономики", — отмечается в обзоре крупнейшего частного банка страны.

Цена нефти остается стабильной с утра после небольшого снижения на 20-30 центов. Согласно данным торгов в Лондоне во вторник к 18:20 мск, за бочку европейской нефти Brent дают 41,1 доллар (-1,3%), а за американской WTI — 39,45 долларов (-0,4%).

Фондовые индексы с обеда не меняются. Индекс МосБиржи, рублевой стоимости российских акций, снижается на 0,5% (утром минус 0,1%), индекс РТС, долларовой стоимости акций, снижается на 1,7% (утром рос на 0,6%).