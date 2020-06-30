Сильно переживает: во ФСИН рассказали, как Ефремов отбывает арест

В Федеральной службе исполнения наказаний рассказали, насколько добросовестно актер Михаил Ефремов соблюдает режим содержания под домашним арестом. Глава столичного управления ведомства Сергей Мороз отметил, что случаев нарушения со стороны артиста за все время не выявлено.

Представитель ФСИН обратил внимание на то, что Михаил Ефремов очень сильно переживает по поводу случившегося. При этом он отметил, что состояние здоровья актера является удовлетворительным.

По словам Сергея Мороза, сотрудники уголовно-исполнительной инспекции контролируют Ефремова ежедневно и строго, путем как личной проверки по месту нахождения, так и с использованием специальной телефонной связи, сообщает "Интерфакс".



Ранее стало известно, что в деле о смертельном ДТП с участием Ефремова появился новый потерпевший — младший сын погибшего водителя.

В настоящее время артист находится под домашним арестом. Если Михаила Ефремова признают виновным, ему грозит до 12 лет лишения свободы.