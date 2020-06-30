Тема:

75 лет Победы 5 минут назад

30 июня 202020:49 Павел Зарубин

Встреча Путина и Лукашенко подо Ржевом: эксклюзивные детали

Встреча Путина и Лукашенко подо Ржевом: эксклюзивные детали

Во вторник, 30 июня, Владимир Путин провел переговоры с Александром Лукашенко. Президент Белоруссии прибыл в Россию уже в третий раз в этом году. Темой обсуждения стало не только общее прошлое двух стран, но и будущее. Никаких официальных заявлений по итогам беседы не последовало, но есть эксклюзивные детали.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 30 июня приехал во Ржев. Многие белорусы полегли здесь во время Великой Отечественной войны. И, конечно, открытие мемориала — важнейшее мероприятие для народов обеих стран. 

Путин пригласил Лукашенко подо Ржев во время Парада 24 июня. Белорусские телеканалы потом сообщали, что, мол, график их президента страны напряженный и ясности о том, будет ли визит, нет. Но все-таки спустя неделю белорусский лидер вновь приехал в Россию, и это в условиях, когда международные встречи в мире сведены к минимуму.

Автомобиль президента Белоруссии стоял прямо напротив президентского Aurus. Это вторая очная встреча Путина и Лукашенко всего за неделю. Раньше это была достаточно обычная ситуация, а сейчас большая редкость.

Никакой безопасной дистанции между Путиным и Лукашенко не было. Они разговаривали вплотную друг к другу. Но что с политической дистанцией? Рассуждения об этом в последние недели начались с новой силой. Лукашенко снова делал немало резких заявлений. Впрочем, сегодня все проблемы, судя по всему, оставили в стороне.

Путин и Лукашенко посадили ель — таким образом главы государств присоединились ко всероссийской акции — по всей стране в память о погибших в войну было высажено 27 миллионов деревьев. Теперь эта акция станет общей для России и Белоруссии.


Для Лукашенко здесь все, что называется, свои. К Владимиру Мединскому он обращался на "ты". Белорусский лидер уточнил детали Ржевской битвы и вместе с Путиным внимательно слушал рассказы о тех, кто обеспечивал фашистский тыл.

Рядом с музеем ждал возвращения отца Коля Лукашенко. Встреча президентов России и Белоруссии завершилась довольно быстро и только съемочная группа телеканала "Россия 1" стала свидетелем, как именно она завершилась — крепкими объятиями. Впрочем, на этом не закончили — продолжали общение еще с минуту. Потом было еще и рукопожатие.

Белорусский президент публично не очень хочет признавать проблем коронавируса, но меры безопасности введены и у него — мы рассмотрели, что личный водитель Лукашенко работает в маске.

К российскому президенту сразу поспешил со своими делами тверской губернатор Игорь Руденя, передал ему какие-то бумаги. Перед тем, как сесть в машину, Путин сбросил пиджак. Помощник готов был взять его себе, но не потребовалось. На вертолете президент отправился в Ново-Огарево, чтобы провести новое дистанционное совещание.

Ранее по теме

Сейчас

20:05

Завершилось онлайн-голосование по поправкам к Конституции

19:55

"Локомотив" вырвал ничью в игре "Крыльями", забив на 95-й минуте

16:57

Россия не вошла в список стран, для которых открываются границы Евросоюза

14:47

В столице начинаются отключения горячей воды

14:07

Путин и Лукашенко открыли мемориал в Тверской области

13:30

Владимир Путин выступил с телеобращением

13:12

Китай принял закон об обеспечении национальной безопасности в Гонконге

Показать все новости

Эксклюзив

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Завершилось онлайн-голосование по поправкам в Конституцию РФ

Завершилось онлайн-голосование по поправкам в Конституцию РФ

34 минуты назад
Семь российских телеканалов попали под запрет в Латвии

Семь российских телеканалов попали под запрет в Латвии

1 час назад
Военные обещают закончить испытания вакцины от коронавируса до конца июля

Военные обещают закончить испытания вакцины от коронавируса до конца июля

2 часа назад
Турция не может продать Штатам С-400 без разрешения России

Турция не может продать Штатам С-400 без разрешения России

2 часа назад

Трансляции

Завтра, 1 июля

14:00

Видеосаммит России, Турции и Ирана
Все трансляции
В Морозовской больнице спасли ребенка, пережившего клиническую смерть

В Морозовской больнице спасли ребенка, пережившего клиническую смерть

1 час назад
Столичное дерби. ЦСКА и "Спартак" объявили стартовые составы

Столичное дерби. ЦСКА и "Спартак" объявили стартовые составы

1 час назад
Доктор Мясников рассказал о смертельной опасности вируса папилломы

Доктор Мясников рассказал о смертельной опасности вируса папилломы

2 часа назад
Не закапывайте в землю: ошибки при оказании первой помощи

Не закапывайте в землю: ошибки при оказании первой помощи

1 час назад
Сын странно умершей Ирины Цывиной рассказал о покушении на него

Сын странно умершей Ирины Цывиной рассказал о покушении на него

2 часа назад
Сильно переживает: во ФСИН рассказали, как Ефремов отбывает арест

Сильно переживает: во ФСИН рассказали, как Ефремов отбывает арест

2 часа назад
Учительница засудила школьника, пытавшегося продать ее как животное

Учительница засудила школьника, пытавшегося продать ее как животное

3 часа назад
Представитель ВОЗ: Россия идет хорошим путем

Представитель ВОЗ: Россия идет хорошим путем

2 часа назад
Пригодится всем: сетчатку "после 40" восстановили красным светом

Пригодится всем: сетчатку "после 40" восстановили красным светом

7 часов назад
Акция "Пожалуйста, дышите!" станет бессрочной

Акция "Пожалуйста, дышите!" станет бессрочной

29.06.2020 10:36
Нужна помощь: Таню Бахаеву спасет операция на позвоночнике

Нужна помощь: Таню Бахаеву спасет операция на позвоночнике

29.06.2020 09:00
"Корона" и другие вирусные инфекции. Как лечить и лечить ли вообще?

"Корона" и другие вирусные инфекции. Как лечить и лечить ли вообще?

25.06.2020 16:45
"Локомотив" вырвал ничью в игре с "Крыльями", забив на 95-й минуте

"Локомотив" вырвал ничью в игре с "Крыльями", забив на 95-й минуте

44 минуты назад
Дело сестер Хачатурян повторно направлено в Генпрокуратуру

Дело сестер Хачатурян повторно направлено в Генпрокуратуру

1 час назад
Второй волны не будет: Онищенко рассказал об особенностях COVID-19

Второй волны не будет: Онищенко рассказал об особенностях COVID-19

2 часа назад
"Мощь Яна впечатляет". UFC показал новый промо-ролик к турниру UFC 251

"Мощь Яна впечатляет". UFC показал новый промо-ролик к турниру UFC 251

2 часа назад
В британском соборе появилась картина с темнокожим Иисусом Христом

В британском соборе появилась картина с темнокожим Иисусом Христом

2 часа назад
Рубль завершает месяц под давлением: евро превысил 80 рублей

Рубль завершает месяц под давлением: евро превысил 80 рублей

2 часа назад
Житель Саратова использовал шампуры в качестве аргумента в дорожном конфликте. Видео

Житель Саратова использовал шампуры в качестве аргумента в дорожном конфликте. Видео

2 часа назад
Как будут работать 1 июля в Москве ЗАГСы и поликлиники

Как будут работать 1 июля в Москве ЗАГСы и поликлиники

2 часа назад
Умер известный комик Карл Райнер

Умер известный комик Карл Райнер

3 часа назад
Мантуров: экспортные ограничения США не скажутся на российском рынке

Мантуров: экспортные ограничения США не скажутся на российском рынке

3 часа назад
Житель Казани "зарезал" соседку, чтобы добиться приезда скорой помощи

Житель Казани "зарезал" соседку, чтобы добиться приезда скорой помощи

3 часа назад
Ненастный фронт набирает силу: куда он сможет пробиться

Ненастный фронт набирает силу: куда он сможет пробиться

3 часа назад
Женевский автосалон отменили и выставили на продажу

Женевский автосалон отменили и выставили на продажу

3 часа назад
Беспроводная и гибкая: новая перчатка переводит жесты в речь в реальном времени

Беспроводная и гибкая: новая перчатка переводит жесты в речь в реальном времени

3 часа назад
Россия не вошла в список стран, для которых открываются границы Евросоюза

Россия не вошла в список стран, для которых открываются границы Евросоюза

3 часа назад
Владелец "Мазерати" отсудил у властей Набережных Челнов полмиллиона за яму на дороге

Владелец "Мазерати" отсудил у властей Набережных Челнов полмиллиона за яму на дороге

4 часа назад
Взял в кредит: в Москве заметили священника-модника в вещах от Louis Vuitton

Взял в кредит: в Москве заметили священника-модника в вещах от Louis Vuitton

4 часа назад
В Белоруссии отменили смертный приговор в отношении убийцы пенсионеров

В Белоруссии отменили смертный приговор в отношении убийцы пенсионеров

4 часа назад
На Ямале женщина пустилась в погоню за медведем ради адреналина

На Ямале женщина пустилась в погоню за медведем ради адреналина

4 часа назад
В Китае найден вирус, угрожающий человечеству новой пандемией

В Китае найден вирус, угрожающий человечеству новой пандемией

5 часов назад
Несколько квартир выгорели в Москве из-за небрежности при обращении с газом

Несколько квартир выгорели в Москве из-за небрежности при обращении с газом

5 часов назад
Над Черным морем замечен еще один американский самолет-шпион

Над Черным морем замечен еще один американский самолет-шпион

5 часов назад
Путин: подвиг солдат подо Ржевом никогда не может быть замазан ложью

Путин: подвиг солдат подо Ржевом никогда не может быть замазан ложью

5 часов назад
В столице начинаются отключения горячей воды

В столице начинаются отключения горячей воды

5 часов назад
Мосбиржа допустила на торгах отрицательную цену нефти

Мосбиржа допустила на торгах отрицательную цену нефти

5 часов назад
В Facebook разработали тонкие и легкие VR-очки

В Facebook разработали тонкие и легкие VR-очки

6 часов назад
От множественных травм скончался 40-летний актер из сериала "Интуиция"

От множественных травм скончался 40-летний актер из сериала "Интуиция"

6 часов назад
Каждый голос важен: Владимир Путин обратился к россиянам

Каждый голос важен: Владимир Путин обратился к россиянам

6 часов назад
Мария Порошина призналась, что уже не надеется выйти замуж

Мария Порошина призналась, что уже не надеется выйти замуж

6 часов назад
В Ленобласти сгорел автобус, перевозивший четыре десятка туристов. Видео

В Ленобласти сгорел автобус, перевозивший четыре десятка туристов. Видео

6 часов назад
На пляже под Анапой умер мальчик, которого братья закопали в песок

На пляже под Анапой умер мальчик, которого братья закопали в песок

6 часов назад
Китай принял закон об обеспечении национальной безопасности в Гонконге

Китай принял закон об обеспечении национальной безопасности в Гонконге

7 часов назад
Cirque du Soleil уволит почти всех сотрудников

Cirque du Soleil уволит почти всех сотрудников

7 часов назад
Военным, росгвардейцам и полицейским поднимут зарплаты с октября

Военным, росгвардейцам и полицейским поднимут зарплаты с октября

7 часов назад
Именем студентки Светланы Анурьевой назовут наградной знак для волонтеров

Именем студентки Светланы Анурьевой назовут наградной знак для волонтеров

7 часов назад
В российских автосалонах образовался дефицит новых автомобилей

В российских автосалонах образовался дефицит новых автомобилей

8 часов назад

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку