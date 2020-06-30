30 июня 202021:36

В Амурской области при пожаре погибли пять человек

фото: МЧС РБ

В Амурской области в жилом доме произошел пожар, в результате которого погибли пять человек. Также известно об одном пострадавшем.

Инцидент произошел во вторник вечером, 30 июня, в двухквартирном жилом доме по улице Белоусова. Площадь возгорания составила 100 квадратных метров.

В пресс-службе МЧС России рассказали, что в числе погибших трое мужчин и две женщины. В настоящее время устанавливаются их личности, сообщает ТАСС.

Что стало причиной пожара, пока не известно.

В понедельник, 29 июня, на северо-востоке Москвы в жилом доме произошел пожар. Причиной возгорания стала преступная небрежность жителя одной из квартир.

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