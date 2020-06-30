Стало известно содержание записки, которую Путин передал ветерану подо Ржевом

Во вторник, 30 июня, подо Ржевом состоялась торжественная церемония открытия мемориала Советскому солдату. Многие СМИ обратили внимание на то, что президент России Владимир Путин во время события передал ветерану Великой Отечественной войны Николаю Черных записку. Стало известно, что именно содержалось в листке.

Пенсионера сопровождала волонтер из Твери Екатерина Лабутина. Оказалось, что девушка мечтала получить автограф Владимира Путина. Поскольку рядом с главой государства ей оказаться не удалось, свою просьбу она передала через ветерана. Президент не смог отказать и передал через Николая Черных записку, в которой содержались следующие слова: "Екатерине Степановне, с уважением, В. Путин".



Сам ветеран не смутился просьбе волонтера. Он сказал девушке, что президент такой же человек, как и все, сообщает "Пятый канал".

В торжественной церемонии открытия мемориала кроме Владимира Путина принял участие его белорусский коллега Александр Лукашенко. Телеканалу "Россия 1" удалось запечатлеть эксклюзивные кадры встречи лидеров двух государств.