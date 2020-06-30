За сутки в Москве умерло 35 зараженных коронавирусом пациентов

За минувшие сутки в Москве умерло 35 человек, зараженных коронавирусом COVID-19. Сутками ранее скончались еще 35 человек, общее число жертв эпидемии в Москве составило 3831 человек, передает Оперштаб.

Всего в России было выявлено 647 849 случаев заболевания, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф. 412 650 пациентов выздоровели. Умерли 9 320.