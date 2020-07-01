В Москве горит склад автозапчастей

На юго-востоке Москвы горит склад автозапчастей. Огонь охватил 800 квадратных метров. Информации о пострадавших не поступало, передает телеканал "Россия 24".

Возгоранию присвоили второй ранг сложности. Как сообщают в МЧС, пламя не распространилось на расположенную рядом газовую котельную.