Футболисты "МанЮнайтед" забили три безответных мяча в ворота "Брайтона"

В матче 32-го тура английской премьер-лиги "Манчестер Юнайтед" на выезде разгромил команду "Брайтон энд Хоув Альбион", забив в ворота соперника три безответных мяча – 3:0.

У победителей дубль оформил Бруну Фернандеш, забивший на 29-й и 50-й минутах, а также единожды отличился Мэйсон Гринвуд, открывший счет в игре на 16-й минуте.

"Манчестер Юнайтед" довел беспроигрышную серию в АПЛ до восьми матчей (пять побед, три ничьи) и с 52 очками поднялся на пятое место в турнирной таблице, а "Брайтон" расположился на 15-й строчке, имея в активе 33 очка.

В следующем туре "Красные дьяволы" в субботу, 4 июля, примут "Борнмут", а "чайки" в тот же день на выезде сыграют с командой "Норвич".