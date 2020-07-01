Европейский союз начинает открывать границы

С 1 июля Европейский союз официально начинает открывать границы. Накануне завершилось голосование по списку так называемых безопасных стран. В него вошло 14 государств. Среди них — Австралия, Канада, Япония, Южная Корея, и Таиланд.

ЕС возобновит выдачу гражданам этих стран краткосрочных туристических и бизнес-виз, сообщает телеканал "Россия 24".

Жители России и США посетить европейские страны пока не смогут. Ситуация с распространением коронавируса COVID-19 там не соответствует эпидемиологическим критериям.