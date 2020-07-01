Шахматы. Непомнящий играет с Гири в полуфинале Chessable Masters

Решающие поединки начались на третьем по счету шахматном онлайн-турнире серии Magnus Carlsen Chess Tour, учрежденной чемпионом мира Магнусом Карлсеном. В полуфиналах сам норвежец встречается с представителем Китая Дином Лижэнем, а россиянин Ян Непомнящий – с Анишем Гири из Нидерландов.

Непомнящий в первой встрече уступил Гири со счетом 1:3. Стоит напомнить, что в четвертьфинале Ян выиграл у своего соотечественника Владислава Артемьева, а Гири выиграл у другого россиянина Александра Грищука. Карлсен выиграл первый раунд у Лижэня – 3,5:2,5. В четверг, 1 июля, состоятся ответные поединки.