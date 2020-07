Миланский "Интер" намерен приобрести у "Брешии" Тонали

Хавбек футбольной сборной Италии и клуба "Брешия" Сандро Тонали остается приоритетной целью миланского "Интера". По данным инсайдеров, "нерадзурри" даже согласовали с игроком личный контракт. Клуб предлагает 20-летнему футболисту соглашение на 5 лет.

Правда, переговоры по трансферу Тонали пока не закончились, хотя и находятся в весьма продвинутой стадии, сообщает известный спортивный журналист Николо Скира. Игроку также предложена зарплата в 2,5 млн евро в год и бонусы за командные достижения. Однако. "Интер" сначала хочет завершить сделку с покупкой защитника "Реала" Ашрафа Хакими, о переходе которого могут объявить в самое ближайшее время.

